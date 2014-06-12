Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Antiguas escuelas, en la salida del pueblo
Albergue de Barbadelo
Disponible sin conexión
60371
Antiguas escuelas, en la salida del pueblo
Barbadelo (Lugo)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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