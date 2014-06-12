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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue de Barbadelo

Disponible sin conexión
603
71
Albergue barbadelo

Antiguas escuelas, en la salida del pueblo
Barbadelo (Lugo)

Carece de teléfono de información al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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