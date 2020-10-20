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Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró

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Alberg D´Camiño

Disponible sense connexió
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Albergue

Rua Pergrinos Nº4
Padró

615 046 723 / 626 752 040

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Loly / Ely

Observacions: Obert des de les 12.00 p.m fins a les 23.00 p.m

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padró Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padró

km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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