Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró
Rua Pergrinos Nº4
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Alberg D´Camiño
Disponible sense connexió
20
Rua Pergrinos Nº4
Padró
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Loly / Ely
Observacions: Obert des de les 12.00 p.m fins a les 23.00 p.m
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padró
km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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