Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
Rua Pergrinos Nº4
Albergue D´Camiño
Disponible sin conexión
252
Rua Pergrinos Nº4
Padrón
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Loly / Ely
Observaciones: Abierto desde las 12:00 p.m hasta las 23:00 p.m
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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