Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
Plaza de la Fruita, 8
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Albergui Casa de l'Àvia
Disponible sense connexió
19880
Plaza de la Fruita, 8
Els Arcs (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sara Zúñiga
Observacions: Serveixen desdejunis a 3,5 euros.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu
km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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