Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
Salceda. 27,280 km a Santiago
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Alberg Alborada
Disponible sense connexió
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Salceda. 27,280 km a Santiago
Salceda (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ángeles Sánchez
Observacions: Al mateix edifici de l'alberg tenen una pensió amb 4 habitacions dobles amb bany i TV.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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