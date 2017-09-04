Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Salceda. 27,280 km a Santiago
Albergue Alborada
Disponible sin conexión
407
Salceda. 27,280 km a Santiago
Salceda (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ángeles Sánchez
Observaciones: En el mismo edificio del albergue tienen una pensión con 4 habitaciones dobles con baño y TV.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos