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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue Alborada

Disponible sin conexión
40
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Albergue alborada

Salceda. 27,280 km a Santiago
Salceda (A Coruña)

620 151 209

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ángeles Sánchez

Observaciones: En el mismo edificio del albergue tienen una pensión con 4 habitaciones dobles con baño y TV.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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