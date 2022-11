PELEGRINS? Si.

Molt es parla en fòrums i xarxes socials sobre pelegrins, turistes, turigrinos, bicigrinos i altra fauna, i de si uns sobren en el camí, uns altres l'estimen i uns altres el violen adulterant així l'esperit jacobeo que està matant al camí per a uns o ja mort per a uns altres.

Qui em coneix sap de la meva trajectòria primer com a pelegrí des de 1999 i després com hospitalero des de 2007 i al llarg de tots aquests anys haig de dir que és veritat tot el que es diu sobre aquest tema. L'arribada de la massificació i l'increment d'infraestructura jacobea atreu cada vegada més a tot classe de fauna ibèrica i no tan ibèrica des dels quatre punts cardinals i clar, com més gran nombre de persones més diversos són els seus comportaments i el motiu pel qual vénen al camí.

Molt es parla també de com era el camí fa uns anys, sense tanta massificació, sense tants albergs, sense tants pelegrins o turistes i que s'hauria de tornar a aquests anys 80 o 90 on únicament hi havia pelegrins a l'estiu o ni això i així poder gaudir del camí en tota la seva esplendor.

Sincerament jo crec que no. I ho dic perquè el meu primer contacte amb el camí va ser com a turista, i el camí em va canviar la vida totalment. I per això crec que el camí està més obert al novençà, al turista, o al despistat que ha caigut en el sense saber com, que al veterà de molts camins i que moltes vegades mira a aquests altres per sobre de l'espatlla com amb una mescla de pena i mala llet pensant “que pinten aquests aquí?”.

El màgic que té el camí és la transformació, la reconversió d'aquest turista, d'aquest personatge que no sap ni a quin ha vingut, d'aquest xaval que va venir a passar uns dies de festa amb uns amics amb pocs diners, en Pelegrins. I us puc garantir que la transformació existeix i és meravellosa. I sense aquesta classe de persones en el camí és impossible que n'hi hagi.

Jo personalment vaig viure moltes d'elles en Bodenaya i són de llarg els millors records que tinc de la meva època com hospitalero en aquest màgic lloc.

Llavors és lògic pensar que el camí no està mort, que està més viu que mai. Que l'esperit del camí està present en tots nosaltres, en uns ja aflorat i en uns altres per florir. Que tenim el lloc d'aprenentatge més meravellós del món als nostres peus i que hem de gaudir d'això i fer que aquells que encara no ho sàpiguen que puguin gaudir d'això també.

Clar que hi ha conductes censurables que cal denunciar i que no són dignes del que anomenem l'ésser “un bon Pelegrí”. Però que llevant la mà qui no hagi pecat alguna vegada en el camí o fora d'ell.

Per això estaria bé tenir una mica d'empatia per aquest turista, jo el primer, per aquest novençà o aventurer, que tots ho hem estat alguna vegada, i en comptes de censurar-li i convidar-li a anar-se a la seva casa dient que no pinta res en el camí, ajudar-lo i tenir una mica de pedagogia jacobea amb ell i així fer-li més suportable la gran transformació.

No és que sigui qüestió d'aplicar el “tot val i cadascun fa el camí com vol”, no, no és això. Jo crec que cal educar al futur Pelegrí que encara no sap que ho és, o que aviat ho serà, perquè li sigui més fàcil aquesta gran transformació. I no és només labor de l'hospitalero de torn aquesta tasca pedagògica, sinó també del pelegrí veterà amant del camí que conviu amb el.

També es diu que el camí de Sant Jaume és com el camí de la vida, si això és així, i jo estic convençut d'això, mai faltarà aquesta gran varietat de paisanaje que ens trobem en el nostre dia a dia. Ja no sols en la classe Pelegrina sinó també en l'hostalera. I així l'aprenentatge i la carrera d'aquest turista cap a la transformació serà encara més enriquidora.

La nostàlgia d'uns altres temps en el qual el pelegrinatge era romanticisme i aventura no ens pot encegar els ulls tant com per a no veure que vivim en el segle XXI i que aquesta invasió a Galícia amb la qual va somiar Don Elías Valiña, aquest gran visionari, i per la qual tant lluito es va convertir en realitat.

En el camí no sobra ningú, cabem tots. Quants més i més variats millor.

Ens veiem en el camí.

ULTREIA.