De Fisterra a Muxía: un passeig per la fi del món

El tram de Fisterra a Muxía implica seguir una vegada arribats a Santiago de Compostel·la i transcendeix l'habitual Camí de Santiago. Però la destinació és l'oceà i els seus immensos capvespres des de la costa coneguda com la fi de la terra. En aquest article aprendrà per què mereix la pena continuar cap al mar després d'haver arribat a Santiago, com és l'etapa de Fisterra a Muxía i quins són les seves rutes principals.

Destinació Fisterra: un passeig pel final del món

Els pobles prerromanos creien que la Costa dona Morte era el lloc on les ànimes ascendien al cel: un espai mític i simbòlic que va deixar bocabadats als conqueridors romans que van veure desaparèixer el sol darrere de l'immens oceà. Des de llavors, l'extrem del cap de Fisterra magnetiza per igual a cada visitant.

El tram del Camí de Santiago que transcorre de Fisterra a Muxía és la plasmació més fidel d'aquest històric crit del pelegrí, que exclama ultreia! ("anem més enllà!"), mentre que un altre li respon et suseia! ("i anem més amunt!"). En efecte, molts pelegrins després d'aconseguir la meta de Santiago de Compostel·la decideixen conèixer aquesta fi del món, i no dubten a superar els sacrificis de les dures jornades passades per caminar ara, almenys, quatre o cinc dies més. Són 89 els quilòmetres els que queden fins a Fisterra, i 87 quilòmetres fins a Muxía.



Història de la ruta

La història d'aquesta ruta del cap de Fisterra a Muxía ha estat una barreja de paganisme i posterior procés de cristianització. A partir del segle XII, el Còdex Calixtino ja vincula aquest tram del camí amb la tradició jacobea.

A més, dos de les devocions religioses més populars de Galícia tenen en Fisterra i Muxía la seva seu: són el Sant Crist de Fisterra i el santuari de la Virxe dona Barca de Muxía.



Com és el tram de Fisterra a Muxía?

Enrere haurem deixat una bellíssima sortida inicial de Santiago de Compostel·la entre carballeiras (roures) centenàries i la llera del poètic riu Sarela; després, el pas per la vila d'origen medieval de Negreira o la comarca ramadera de Xallas.

El doble topònim d'aquest tram del camí, Fisterra i Muxía, ens indica que són dos les destinacions últimes d'aquest final després de la meta. En Olveiroa, el camí es bifurca: podem arribar primer a Fisterra a través de Corcubión o bé a Muxía. Sigui el que sigui la nostra decisió, és obligat caminar després entre les dues viles en un trajecte impressionant de llum i naturalesa en la seva màxima expressió.