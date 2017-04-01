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Fisterratik Muxiara: ibilaldia munduaren amaieran
Egilea: Xunta de Galicia | 2017/04/01
Fisterratik Muxiara doan zatian, Santiagora iritsi eta Done Jakue bidea zeharkatu behar da. Baina ozeanoa da helmuga, eta bere ilunabarrak, Lurraren amaiera izenaz ezagutzen den kostaldetik. Artikulu honetan ikasiko du zergatik merezi duen itsasorantz jarraitzea Santiagora iritsi ondoren, Fisterrara Fisterrara eta bere ibilbide nagusiak zein diren.
Fisterra helmuga: ibilaldia munduaren amaieran
Prerroako herriek uste zuten Costa da Morte zela arimak zerura igotzen ziren lekua: konkistatzaile erromatarrak aho zabalik utzi zituen espazio mitiko eta sinboliko bat, ozeano handiaren atzean eguzkia desagertu zuten arte. Harrezkeroztik, Fisterra lurmuturraren muturrak berdin magnetizatzen du bisitari bakoitza.
Fisterratik Muxiara doan Done Jakue Bideko zatia erromesaren oihu historiko horren isla fidelena da, ultrea! ("goazen harago! "beste batek, berriz, et susseia erantzuten dio! ("eta goazen gorago! "). Izan ere, Santiagoren helburua lortu ondoren, erromes askok munduaren helburu hori ezagutzea erabaki dute, eta ez dute zalantzarik izan iraganean, gutxienez, lauzpabost egunez ibiltzeko. 89 kilometro geratzen dira Fisterrara arte, eta 87 kilometro Muxiara.
Ibilbidearen historia
Fisterra lurmuturraren eta Muxiaren arteko ibilbide honen historia paganismoaren nahasketa izan da, eta ondoren kristautasun-prozesua. XII. mendetik aurrera, Kalixtino Kodice ontziak bidearen zati hori eta Done Jakueren tradizioa lotzen ditu.
Gainera, Galiziako erlijio-debozio ospetsuenetako bik Fisterran eta Muxian dute egoitza: Fisterrako Kristo Santua eta Muxiako Virtxe da Barca santutegia dira.
Nolakoa da Fisterra Muxiara doan zatia?
Atzean, Santiago Konpostelako hasierako irteera ederra utzi dugu, ehun urtetik gorako carballeiras (haritzak) eta Sarela ibai poetikoaren artean; gero, Negreirako Erdi Aroko hiribildutik edo Xallas ganadutegitik pasatzen da.
Bidearen zati horren, Fisterra eta Muxiaren, toponimo bikoitzak adierazten digu azken helmuga bi direla helmugaren ondoren. Olveiron, bidea bitan banatzen da: lehenik Fisterrara iritsi gaitezke Corcubionen bidez edo Muxiara. Gure erabakia edozein dela ere, nahitaezkoa da bi herrien artean, argi eta natura ibilbide izugarria egitea, ahalik eta ondoen espresio honetan.