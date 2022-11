5 formes d'entrenar-te per al camí de Sant Jaume

Vas a fer el camí de Sant Jaume? Doncs has de saber que cal començar a entrenar al més aviat possible. Els experts recomanen començar a caminar cada dia durant dos mesos abans de realitzar el camí de Sant Jaume; sense oblidar els escalfaments i estiramientos abans i després. Aquí tens 5 formes d'entrenar per fer el camí de Sant Jaume, bé sigui a peu, amb bicicleta o en cavall. I tots els trucs d'entrenament per treure-li el màxim rendiment.

Truc 1. Entrenar per al Camí: caminades abans d'arrencar!

Per fer el camí de Sant Jaume és aconsellable preparar-nos abans amb alguns exercicis que ajudin a tonificar i donar elasticitat als músculs, especialment, de les cames, esquena i coll. Aquest entrenament cal començar-ho uns mesos abans de començar la peregrinació. Una idea senzilla per aconseguir-ho? Les caminades ens ajuden a preparar-nos si augmentem gradualment el seu temps i dificultat.

Una altra mesura prèvia recomanable és preparar la musculatura per a aquest esforç. Una visita al fisioterapeuta per descarregar els músculs ens ajudarà a iniciar el camí de Sant Jaume en les millors condicions.

Truc 2. Fas el camí de Sant Jaume a peu?

Abans de caminar, recorda escalfar. I, després, estirar una vegada acabada l'etapa del dia. Abans d'iniciar cada etapa, recorda escalfar els bessons i els músculs de la cara anterior i posterior de la cuixa (cuádriceps i isquiotibiales).

L'arrencada de la caminada ha de ser suau i rítmic: solament quan el cos es calent podrem augmentar la intensitat de manera gradual. Una vegada aconseguit el nivell d'esforç d'acord amb la nostra capacitat, la marxa ha de mantenir-se regular i contínua.

A més, és molt important el pas ens resulti còmode, sense esforç excessiu que impedeixi realitzar altres activitats com mantenir una conversa. Recorda que la velocitat mitjana a peu és d'entre 4 i 5 quilòmetres per hora.

Truc 3. Fas el camí de Sant Jaume amb bicicleta?

Si vols realitzar el camí amb bicicleta, necessitaràs almenys dos mesos previs d'entrenament. Una etapa raonable del camí amb bicicleta de muntanya pot rondar els 60 o 100 quilòmetres per etapa: la velocitat mitjana per a un ciclista pot ser de 12 o 13 quilòmetres cada hora. És a dir, uns 60 quilòmetres en unes 5 hores.

Hem de tenir present, a més, que són 200 quilòmetres els que han de recórrer-se amb bicicleta per poder sol·licitar la Compostela en l'Oficina del Pelegrí de Santiago.

A la nostra planificació del camí, convé estudiar els perfils de cada etapa, alguna cosa molt important i que cal adaptar a les nostres condicions físiques. Si anem amb bicicleta, és millor anar acompanyat. A més, convé tenir especial cura amb el tràfic i guardar sempre les normes de trànsit, com a circular en fila i amb l'equipament de seguretat necessari segons la normativa. Aquesta opció té avantatges, com poder conèixer llocs d'interès propers a la ruta o fer parades singulars sense pressa.

El període idoni per iniciar el Camí amb bicicleta és la primera quinzena de setembre, superats els rigors estivals, i encara amb dies llargs.

Truc 4. El camí de Sant Jaume en cavall

Més d'1.500 pelegrins realitzen el camí a cavall cada any. Però aquest camí requereix una planificació i desenvolupament especials, per la qual cosa convé recórrer a associacions o centres especialitzats. I recorda: la peregrinació a cavall, per ser acreditada amb la Compostela, exigeix haver recorregut la mateixa distància que caminant: 100 quilòmetres.

Això sí, sempre tindran preferència els caminantes sobre els genets o ciclistes per allotjar-se en els albergs públics. Els pelegrins que tinguin previst entrar a la ciutat de Santiago amb cavalls han d'avisar de la seva arribada a la Policia Local diversos dies abans. La policia ens indicarà el recorregut i horari que cal respectar, a més de donar-nos un permís d'entrada fins a la Praza do Obradoiro que autoritza una breu permanència davant la Catedral.

Truc 5. Com planificar el camí?

En cas d'edat avançada o de sofrir alguna malaltia, convé fer un reconeixement mèdic abans. Aquest ens ajudarà a planificar millor les etapes i també a fixar l'esforç que podem fer.

És necessari elaborar una planificació per etapes que s'adapti a les capacitats físiques de cadascun. A més, millor no proposar-nos objectius rígids que obliguin a realitzar esforços sobrehumanos, ja que podran causar lesions o fatiga excessiva, i frustrar l'experiència del camí. El consell? Millor dosar l'esforç i seguir el nostre propi ritme, especialment quan la peregrinació és llarga i durant molts dies.