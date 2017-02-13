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Santiago Biderako entrenatzeko 5 modu
Egilea: Xunta de Galicia | 2017/02/13
Done Jakue bidea egingo duzu? Lehenbailehen entrenatzen hasi behar dela jakin behar duzu. Santiago bidea egin baino bi hilabete lehenago oinez ibiltzen hastea aholkatzen dute adituek, aurreko eta ondorengo berotzeak eta luzaketak ahaztu gabe. Hemen dituzu entrenatzeko 5 modu Done Jakue Bidea egiteko, oinez, bizikletaz edo zaldi gainean. Eta entrenamendurako trikimailu guztiak, ahalik eta etekin handiena ateratzeko.
Truco1. Biderako entrenatzea: ibili hasi aurretik!
Santiago Bidea egiteko, komeni da ariketa batzuk egitea, muskuluak tonifikatzeko eta elastikotasuna emateko, batez ere hankak, bizkarra eta lepoa. Entrenamendua hasi baino hilabete batzuk lehenago hasi behar da. Hori lortzeko ideia erraza? Ibilbideek lagundu egiten digute pixkanaka beren denbora eta zailtasuna handitzen.
Aldez aurretik komeni da giharrak prestatzea ahalegin horretarako. Muskuluak deskargatzeko fisioterapeutari bisita eginez gero, Santiago Bidea kondizio onenetan hasiko dugu.
Truco2. Egiten duzu Santiago Bidea oinez?
Ibili aurretik, gogoratu berotzea. Eta, gero, luzatu, eguna amaitutakoan. Etapa bakoitza hasi aurretik, gogoratu izterraren aurreko eta atzeko aurpegiko muskulu bikiak eta muskuluak berotzea (koadrizepsak eta iskiotibialak).
Ibilaldiaren hasierak leun eta erritmikoa izan behar du: gorputza berotzen denean, intentsitatea pixkanaka handitu ahal izango dugu. Gure gaitasunarekin bat datorren esfortzu-mailara iritsitakoan, martxak erregulartasunez eta etengabe mantendu behar du.
Gainera, oso garrantzitsua da urratsa erosoa izatea, beste jarduera batzuk egitea eragozten duen gehiegizko ahaleginik gabe, adibidez, elkarrizketa mantentzea. Gogoan izan oinezko abiadura 4 eta 5 kilometro bitartekoa dela orduko.
Truco3. Egiten duzu Done Jakue Bidea bizikletaz?
Bidea bizikletaz egin nahi baduzu, gutxienez bi hilabete entrenatu beharko dituzu. Mendiko bizikletaz egindako bidearen zentzuzko etapa bat 60 edo 100 kilometro luze izan daiteke etapa bakoitzeko: txirrindularientzako batez besteko abiadura 12 edo 13 kilometro ordukoa izan daiteke orduko. Hau da, 60 bat kilometro 5 orduan.
Kontuan izan behar dugu, gainera, 200 kilometro direla bizikletaz ibili behar direnak Santiagoko Erromesaren Bulegoan Konpostela eskatzeko.
Bidearen planifikazioan, etapa bakoitzeko profilak aztertzea komeni da, oso garrantzitsua eta gure baldintza fisikoetara egokitu behar dena. Bizikletaz joaten bagara, hobe da norbaitekin joatea. Gainera, arreta berezia jarri behar da trafikoarekin, eta beti gorde behar dira igarotze-arauak, hala nola ilaran zirkulatzea eta araudiaren arabera behar den segurtasun-ekipamendua. Aukera honek abantailak ditu, adibidez, ibilbidetik hurbil dauden leku interesgarriak ezagutzeko edo presarik gabeko geldialdi bereziak egiteko.
Iraileko lehen hamabostaldian hasi zen bidea bizikletaz, udako errigeak gainditu eta egun luzeekin.
Truco4. Done Jakue Bidea zaldian
1.500 erromesek baino gehiagok egiten dute bidea urtero. Baina bide horrek plangintza eta garapen bereziak eskatzen ditu, eta, beraz, elkarte edo zentro espezializatuetara jotzea komeni da. Eta gogoratu: zaldiz erromesaldia, Konpostelarekin akreditatu ahal izateko, oinez ibiltzen den distantzia bera izatea eskatzen du: 100 kilometro.
Hori bai, zaleek beti izango dute lehentasuna zaldun edo txirrindularien gainean aterpetxe publikoetan ostatu hartzeko. Santiago hirian zaldiekin sartzeko asmoa duten erromesek Udaltzaingoari jakinarazi behar diote egun batzuk lehenago. Poliziak adieraziko digu zer ibilbide eta zer ordutegi errespetatu behar den, eta, horrez gain, Praza-Obradoirora sartzeko baimena emango digu, Katedralaren aurrean egonaldi laburra egiteko baimena ematen duena.
Truco5. Nola planifikatu bidea?
Adinean aurrera egin edo gaixotasunen bat izanez gero, azterketa medikoa egitea komeni da. Horrek etapak hobeto planifikatzen lagunduko digu, baita egin dezakegun ahalegina finkatzen ere.
Etapakako plangintza egin behar da, bakoitzaren gaitasun fisikoetara egokitzeko. Gainera, hobe da helburu zurrunik ez izatea, gizakion artean ahaleginak egitera behartzen gaituztelako; izan ere, gehiegizko lesioak edo nekea eragin ditzakete, eta bideko esperientzia zapuztu. Kontseilua? Esfortzua dosifikatzea eta geure erritmoan jarraitzea, batez ere erromesaldia luzea denean eta egun askotan.