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Zer bide aukeratuko dugu?
Egilea: Alejandro Gonzalez Flores | 2019/12/13
Erromeserako bidean hainbat aukera daude. Ez da beti seinaleei jarraitu behar jarraitu beharreko bide bakarra balitz bezala, askotan bide batean edo bestean sartzea aukeratu behar da, gehienetan zer egiten diguten jakin gabe.
Aldaera asko eta oso ezagunak daude. Berehala bururatzen zaizkit San Xil edo Samos famatuak, ospitaleak edo Allandeko Pola, bide historikoa edo Mazarifeko Villar, Laza edo Verín, eta erromesari eskaintzen zaizkion aukera ugari, bakoitza bere edertasunarekin, zehaztasun historikoarekin edo ibiltaria beti beldurgarria eta arriskutsua den errepide nazionaletik urruntzeagatik.
Denboran ezkutatuta, lo egiten duen bezala, lozorrotik pixkanaka ibilbide historiko eta historikoki ahaztua esnatzen da: Erromesa Asturiasko mendebaldeko kostako Karitatetik Mondoñedoraino eramaten du Vegadeo eta Trabadako pasabide naturaletik, Santuen zubia gurutzatu eta Ribadeotik Galiziara sartzeko.
Gero eta jende gehiago ibiltzen den ibilbide hori, baina oraindik urrun dago Erromesen etorreran Ribadeora hurbiltzetik, lehen esan dudan bezala, lozorrotik esnatzen ari da, batez ere leku estrategikoetan erromesen bi aterpetxe irekitzeari esker, hiru etapak Karitatetik Mondoñedoraino egin ahal izan ditzaten, distantzia handiak egin beharrik izan gabe, eta argi dago bizileku bat izateko aukera.
Mondoñedoraino Vegadeotik enbargatuta aukera hartzea erabakitzen duen erromesak hiru desbideraketa izango ditu, behar bezala seinaleztatuak. Lehenbizikoa, La Caridad-en ondoren, Porcian, bi maskor daude: batek eskuinekoa adierazten du eta “Tapia” jartzen du; besteak, ezkerrekoa, eta “bidea” jartzen du. Gero, Tonek beste desbideraketa bat aurkitu du, eskuinetara dagoen oskolak “Figueras” jartzen du, eta ezkerretara dagoenak, berriz, “Castropol” bidea.
“Bidea” adierazpenari jarraiki, hitz bera iradokitzailea baino gehiago da, erromesa bat-batean aurkituko da, batez ere uda-garaian, presak, aterpetxeetako ateetako aglomerazioak eta hurrengo hiru etapetan ohe bila ateratzeko goizalde geldiezinak amaitu zirenean. Horrez gain, kostaldeak jasaten duen inbasio turistikotik urrun dagoen landa-eremua da. Eta, hala nahi izanez gero, erromesentzako bi aterpetxetan ostatu hartu ahal izango du. Bertan, bertatik bertara ikusi ahal izango ditu Done Jakue bidearen abegi tradizionala eta erromesaldiarekiko eta erromesarekiko errespetua. Bi aterpetxe horiek “itsasoa eta mendia” dira Vegadeon. Udalak dira, eta Lilian Camposek kontrolatzen ditu. Eta Casa Xica, pribatua, eta Jose Manuel Garridok abegi tradizionala eskaintzen duena, José Manuel erromes murtziarra da, eta a’trapa herrixka txikian kokatzea erabaki zuen, oasi bat sortzeko eta ibilbide bukoliko horretan sartzea erabakitzen zuten erromesei babesa emateko.
Lilian, José Manuel. Zer aurkituko dute aterpetxeetan gaua bertan egitea erabakitzen duten erromesek?
Jose Manuel: Etxe Xikoan gaua egitea erabakitzen duten erromesek harrera beroa izango dute, ibaia barne duen hektarea bat dute, eta bertatik paseatu eta galdu egin daitezke, liburu interesgarriak dituen liburu-denda txiki bat dago eta etxe barruan erabil dezaketen bidea. Nahi izanez gero, une, interes, jakintza eta abar partekatzeko egiten den afari komunitarioarekin bat egin ahal izango dute. Hurrengo egunean, bidea egin aurretik, gosaria ematen zaio erromesari, eta agur esaten zaio. Azken finean, erromesak atsedenerako eta sosegurako gune bat aurkituko du, harremanak izateko eta partekatzeko.
Lilian Campos: Itsasoa eta Mendia aterpetxearen filosofia elkarbizitza da, istorioak partekatzea, egunero lasaitasuna lortzen saiatzea eta familia erromes bat sortzea, aterpetxea erromes bakoitzaren arrastoaren bidez hazten joatea (pinturak, geziak, mandalak, erromesak...); gure ateak zabalik daude erromesak agurtzera pasatzen diren bizilagunentzat ere, kultur trukea, inguruko musikarien kontzertuak, erkidegoko afaria...
Erromesaren harrera-elkarte bat, guztira.
Eta zer esango zeniokete Erromes horri zalantza egiten ari dela: Kostaldetik jarraitu ala saihesbide historikotik joan?
José Manuel: Ribadeo eta Vegadeoren artean zalantza egiten duen erromes horri esan diezaiokezu Vegadeotik aurkituko duela jende gutxi ibiltzen den bide bakarti eta eder horietako bat. Lehen-lehenik, Ria del Eo ibaiaren ertzetik igarotzen da, irudi ederrekin. Soroen artean jarraitzen du, eta, gero, pixkanaka-pixkanaka, mendietan barneratzen da, zuhaitz eta mendi ugarirekin eta populazio gutxirekin, Mondoñedo ezagunera iritsi arte.
Lilian Campos: Nik esango nuke bide bakoitzak bere xarma eta esperientziak dituela, eta zalantzaren bat dutenei, une egokia baita bihotza entzuteko eta zer bilatzen duten jakiteko, gure bideak oraindik masifikatu gabeko ibilbidea eskaintzen du, kontsumismotik ihes egiten du, taberna eta jatetxe gutxi dagoelako, antzinako arkitekturak dituzten herri txikietan murgiltzen zara, urteetan zehar igarotzea, landa-paisaia bateko nekazaritza, abeltzainen usaina...
Orain, erabakia zuen erromesak da. Artikulu honen bidez argi pixka bat jarri nahi diogu ibilbide historiko horri, erromesa hobeto informatuta egon dadin, bere erabakian eta bidean eraginik izan gabe, hori oso erabaki pertsonalak baitira eta ia beti azken unean hartzen baitira.
Edozein aukera hautatuta ere, Costa, berez duen gauza politarekin, Vegadeotik egindako ibilbide historikoarekin bezala, beti Kamino.Ultreia
Erromesak.