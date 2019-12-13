¿Qué Camino escogemos?

A lo largo del camino al Peregrino se le presentan diferentes alternativas. No siempre hay que seguir las señales como si solo hubiese un único camino a seguir, muchas veces hay que elegir entre adentrarse en un camino u otro sin saber la mayoría de las veces lo que nos deparan.

Variantes hay muchas y muy conocidas. A bote pronto se me ocurren las famosas San Xil o Samos, hospitales o la Pola de Allande, camino histórico o Villar de Mazarife, Laza o Verín, y así infinidad de alternativas que se le ofrecen al Peregrino, cada cual con su belleza, rigor histórico o bien por alejar al caminante de la siempre temida y peligrosa carretera nacional.

Escondida en el tiempo, como dormitando, poco a poco se despierta de su letargo una ruta histórica e históricamente olvidada como es la que lleva al Peregrino desde la Caridad en la Asturias occidental costera hasta Mondoñedo por el paso natural de Vegadeo y Trabada, en vez de cruzar el puente de los Santos para adentrarse en Galicia por Ribadeo.

Esta ruta cada vez más transitada, pero todavía lejos de acercarse en afluencia de Peregrinos a la de Ribadeo, como dije antes se está despertando de su letargo gracias, sobre todo, a la apertura de dos albergues de Peregrinos en sitios estratégicos para que estos puedan hacer las tres etapas desde la Caridad hasta Mondoñedo sin tener que realizar grandes distancias y claro está, la posibilidad de tener un alojamiento a la medida de sus necesidades.

El Peregrino que decida tomar la opción de Vegadeo por trabada hasta Mondoñedo, se encontrará con tres desvíos perfectamente señalizados. El primero después de La Caridad, en Porcia, hay dos conchas, una indica derecha y pone "Tapia" y la otra izquierda y pone "camino", después de Tol encuentran otro desvío, la concha que indica a la derecha pone "Figueras" y la que indica hacia la izquierda pone "Camino", y el último desvío, unos kilómetros más adelante, hacia la derecha "Castropol" y hacia la izquierda "Camino".

Siguiendo la indicación "Camino", ya la misma palabra es más que sugerente, el Peregrino se encontrará de repente, sobre todo en época estival, con que se acabaron las prisas, las aglomeraciones a las puertas de los albergues y las madrugadas infumables para salir corriendo en busca de cama durante las siguientes tres etapas. Además de una zona rural alejada de la invasión turística que sufre la costa. Y podrá alojarse si así es de su elección en dos albergues de Peregrinos donde podrá comprobar de primera mano tanto la hospitalidad tradicional del camino de Santiago como el respeto hacia la Peregrinación y hacia el Peregrino. Estos dos albergues son el "mar y montaña" en Vegadeo, de carácter municipal y extraordinariamente regentado por Lilian Campos. Y Casa Xica, de carácter privado y donde Jose Manuel Garrido ofrece hospitalidad tradicional, José Manuel es un Peregrino murciano que decidió instalarse en la pequeña aldea de a'trapa para crear un oasis y dar cobijo a los Peregrinos que decidieran adentrarse por esta bucólica ruta.

Lilian, José Manuel. ¿Qué es lo que se encontrarán en vuestros albergues los Peregrinos que decidan hacer noche en ellos?

José Manuel: Los peregrinos que decidan hacer noche en Casa Xica podrán disfrutar de una cálida acogida, tienen una hectárea de terreno con río incluido por el que pueden pasear y perderse mentalmente, hay una pequeña librería con libros interesantes y del camino del que pueden hacer uso en el interior de la casa. Podrán, si así lo desean, unirse a la cena comunitaria que se realiza para poder compartir momentos, intereses, saberes..... Al día siguiente, antes de seguir camino se ofrece desayuno al peregrino y se le despide personalmente. En definitiva, el peregrino encontrará un espacio de descanso y sosiego en el que poder relacionarse y compartir.

Lilian Campos: La filosofía del albergue Mar y Montaña es la convivencia, compartir historias, intentamos que cada día sea de tranquilidad y crear una familia peregrina, que el albergue vaya creciendo a través de la huella de cada peregrino, (pinturas, frases en flechas, mandalas, recetas peregrinas), nuestras puertas están abiertas también a vecinos que pasan a saludar peregrinos, (intercambio de culturas, conciertos de músicos de la zona, cena comunitaria...)el albergue tiene salón para compartir estos saberes preservando así el silencio en la habitación para aquellos que quieran descansar, cuenta también con un patio para bicigrinos, para que todos puedan lavar su ropa, secar, hay una pared que está pintada por adolescentes del pueblo (pintaron su visión del camino de Santiago) aceptamos mascotas, hay aseo y ducha para los que tengan discapacidad funcional, en el pueblo hay misa y bendición al peregrino.

En total una unión de acogida al peregrino.

¿Y qué le podríais decir a ese Peregrino que este dudando entre seguir su camino por la Costa, o ir por la variante histórica?

José Manuel:A ese peregrino que duda entre Ribadeo y Vegadeo, podría decirle que por Vegadeo encontrará uno de esos caminos poco frecuentados, solitarios y bellos que aunque antiguo es poco conocido. Discurre primero a la vera de la Ria del Eo con bellas imágenes de esta, sigue entre campos de cultivo para luego poco a poco adentrarse en las montañas, con paisajes infinitos de arbolada y monte y con escasas poblaciones hasta llegar a la conocida Mondoñedo.

Lilian Campos: Yo diría que cada camino tiene su encanto y experiencias, y a los que tienen la duda pues es un buen momento para escuchar su corazón y saber lo que buscan, nuestro camino ofrece una ruta aún no masificada, escapas del consumismo, por la escasez de bares y restaurantes, te adentras en pequeños pueblos con arquitecturas antiguas, vecinos que cargan en sus rostros el pasar de los años, la agricultura de un paisaje rural, el olor de las ganaderías, un caminar entre pistas que suben y bajan, una soledad que te hace que puedas encontrarte contigo mismo y encontrar la esencia de peregrinar por un camino histórico.

Ahora la decisión es vuestra Peregrinos, desde este artículo pretendemos poner un poco de luz a esa ruta histórica para que el Peregrino esté mejor informado, sin pretender influenciar su decisión ni su Camino, puesto que eso son decisiones muy personales y que casi siempre se toman en el último momento.

Sea cual sea la opción elegida, Costa, con todo lo bonito que ya de por si tiene, como la ruta histórica por Vegadeo, esperamos que siempre tengáis un muy buen Camino.

Ultreia Peregrinos.