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Geirako eta Arrieirosko ibilaldia
Egilea: Alejandro Gonzalez Flores | 2019/11/29
Motela, baina badator. Badator Xacobeo 2021, eta horrek pentsarazten du “Erromesen” alubioia historikoa izango dela, errekorra.
Bideak inoiz ez bezala beteko dira, eta erromesari, pertsonaia erromantiko horri, bidea botiloi gisa ikusten ez duenari, edo opor merkeak balira bezala, bururatuko zaio, agian, hurrengo urtera arte erromesa aparkatzea, autobide kolapsatu batean sartzeko beldurrez, eta berak ikusten duena amesgaizto bihurtzen dela.
Ondo da. Artikulu hau zuretzat da, Erromesarentzat, bidea magikotzat ikusten duzunarentzat, eta deitzen dizunean, zuk zeuk ere bai. Zer sentitzen duzu milaka urteko galtzada eta zubien harri horiek zapaltzen dituzunean lehen mugarri horietatik igaro ziren milaka erromesen sufrimendua eta energia.
Zuri esan nahi dizut borroka ez dagoela erabat galduta. Bide askotan aurki dezakezu oraindik zeure burua, bakardadeaz edo aukeratutako konpainiaz berriro goza dezakezu, ez inposatua.
Infinidad si, eta barietatea. Nafarroa, Galizia, Gaztela, Andaluzia, meseta. Frantzia dago, Portugal dago, etab. Aztertu beharreko kilometroak eta kilometroak.
Jakina, prezio bat ordaindu behar da. Ez duzu beti taberna bat herri bakoitzean, eta etapa-amaieran ospitale bat zain duzu ongietorria emateko (zuri eta beste berrogei erromesi). Ordaindu beharreko prezioa gustura ordaintzen da “bidea egin” nahi denean.
Autobidetik irteteko eta bigarren mailako errepideetan sartzeko beldurra galtzen denean, bat konturatzen da azken horietan magia dagoela. Eta dendari, ostalari, zerbitzari, artzain, abegitsu, erromesek beren herritik igaro nahi duten bidearen maitale, ia hutsik dagoen herri hori, desertizazioaren koska geldiarazteko itxaropen bakarra bailitzan, desertizaziotik ihes egiteko itxaropen hutsa denez, hara eta hona joateko irrikaz zaudetela, zu zeu elkarrizketatzera, herriko taberna irekitzera, aldi sinple hori “erromesari” emateko.
Gaur bide horietako batez hitz egitera nator. El caminho de geira y arrieiros.
Bide hori Bragan (Portugal) hasten da, eta, handik gutxira, Erromesa konturatu da ez dela edozein bide. Galtzada erromatar eta miliarioek mugako pasabidera lagunduko dizute, peneda-gerês parke nazionala zeharkatuz. Milaka urteko zubiak gurutzatuko dituzu, antzara-jokoa balitz bezala. Galizian sartu ondoren, ur termalen putzuak ikusi ahal izango dituzu ondoko herrialdean sartu eta Castro laboreiroko bidearen sabaia zeharkatzeko. Berriro ere muga hori gurutzatuko duzu, ribeiroko eskualdean sartzeko eta, beste herri askoren artean, Ribadavia Galiziako Erresumako hiriburutik igarotzeko, 1065 eta 1071 urteen artean. Handik, bidea askoz eramangarriagoa izango da fisikoki, baina atseginagoa izaten jarraituko du, ez bakarrik uhalak, herrixkak eta monumentuak, baita jendea ere. Horren adibide ditugu, beste herri askotan bezala, Bearizen eta Codesedan, bideak norabide guztietan iraulitako herriak. Eta gero Santiago.
Zer gehiago eska daiteke?
Bidezkoa da, halaber, bide zaila dela esatea, orografiagatik eta zenbait tartetan seinaleak falta direlako; beraz, gaur egun, beharrezkoa da GPSa edo zure urratsak gidatuko dituen aplikazioa izatea.
Erromesen aterpetxerik eza da hostal, pentsio, ostatu eta landetxeen ordez bide osoan erabiltzen den beste oztopo bat. Erromesa beti besoak eta ateak zabalik dituela hartuko dute. Horrek aurrekontua handitzen du, baina erosoago. Apurka-apurka aterpetxeren bat irekitzen ari den arren, bidean zehar gehiago irekitzeko interesa zuten hainbat pertsona aurkitu nituen.
Geirako eta Arrieirosko ibilaldian, erromesak pertsona edo elkarte askorekin egingo du topo, bide hori aurrera atera dadin eta gero eta gehiago izan daitezen bidea zeharkatzen duten erromesak.
Lan itzela egiten ari dira denak, eta pixkanaka ari dira emaitzak ematen.
Nik neuk bizi izan nuen lehen pertsonan, eta esan dezaket benetako erromes gisa sentiarazi nindutela.
Henrique Malheiro eta Carlos de Codeseda Viva dira horren adibide garbiak, bide honen arima materra izateaz gain.
Artikulu hau irakurtzen duzuen zuetako bat bide hori egitea pentsatzen ari bazarete, agian azken bultzada hori emango dizue erabakia hartzeko.
Henrikek zer esango zenioke fazer edo ibiltaria prestatzen ari den erromesari, baina ez daki hori?
Henrique Malheiro:
Vem, berriz, Gallaeciako ibilaldiak, Portugalgo iparraldekoa ez den erromatarren probintziaren aurkakoak.
Um Caminho introspectivo onde podes viver edo espirito verdeiro dos antios peregrinos num percurso, erabat inguratuta naturaltasuna, ainda virgem eta quase quase despoboado y abandonado.
Vem, berriz, bi gurpil pasatzen ditu: Minho, Cávado, Lima, Deva, Ávia, Umia eta Ulla.
Vem, berriz, jende xumeari eta Portugalgo iparraldeko ospitaleei buruz hitz egiten du, eta Galiza du, passagem-i eskerrak emateko.
Ez amaitu, Santiagora itsututa nabil, autên erromes sentituko zara.
Eta zure Karlosek zer esango zenioke geira eta arriero ibilaldia egiteko asmoa duen erromes zalantzati horri?
Carlos de Codeseda Viva:
esango nioke orain dela garaia Geira eta Arrieiroen bideko esnatzea aurkitzeko. Europa osoko miliario gehien dituen galtzada erromatarra zapaltzen duen ibilbidea da. Portugalgo Parke Nazional bakarrean sartzen da, eta Erdi Aroan Compostelan baloratuena den ardoaren ekoizpen-eremua zeharkatzen du. Hori guztia Santiagoko elizek, antzinako zaldunen mandatu-egoitzek (erromesen babesleak), gurutzebideek, arimen petoek eta zubiek apaintzen dute, eta haien irudiak historia islatzen du oraindik. Zalantzarik gabe, benetako bidera itzultzea.
Eskerrik asko Henrique eta Carlos.
Bide zoragarri horretan ausartzen denak milaka urteko ibilbidea aurkituko du, baina ibilbide birjina, eta Bragatik Santiagorako bidean iraulitako pertsona batzuk.
Masifikatu aurretik bideak izan behar zuenetik oso hurbileko esperientzia. Hori dela eta, bide ezin hobea da erromesarentzat, erromesaldian abenturaz eta bilaketaz aparteko puntu hori bila dezan. Horrexegatik, nik ere uste dut bide hau egiteko unea dela.
Orain erabakia zurea da.
Ibiltzera animatzen bazara, zorionak, ez zara damutuko.
Ikusi, errespetatu eta errespetatu hainbeste pertsonen lan izugarria, eta gozatu, batez ere gozatu.
Ultreia ERROMESA.