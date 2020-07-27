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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Vilachá aterpetxea

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Vilachá, 10, As Cortes
Paradela (Lugo)

696 004 491

alberguevilacha@gmailacha aterpetxea

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Irune Fernández Carril

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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