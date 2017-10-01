Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Güemesetik Santanderrera arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Santander Central Hostel

Konexiorik gabe erabilgarri
13
0
Santander Central Hostel

Calderón de la Barca karrika, Behegaina
Santander

942 37 75 40

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aingerua

Oharrak:

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Güemesetik Santanderrera arteko etapa Etapa 13

Güemesetik Santanderrera arteko etapa

km 20,5
Denbora 03H 15’
Zailtasuna TXIKIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi