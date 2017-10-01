Iparraldeko Bidea Güemesetik Santanderrera arteko etapa
Calderón de la Barca karrika, Behegaina
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Santander Central Hostel
Konexiorik gabe erabilgarri
130
Calderón de la Barca karrika, Behegaina
Santander
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aingerua
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 13
Güemesetik Santanderrera arteko etapa
km 20,5
Denbora 03H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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