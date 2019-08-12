Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
Goiko zeharbidea, 6
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Santa Pedra
Konexiorik gabe erabilgarri
10
Goiko zeharbidea, 6
Fisterra
Aterpetxearen jabegoa: Roman Lopez Castreje
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Joan
Oharrak: CHECK-OUT: 9,30---CHECK-IN 22,30 ORDU ARTE.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 3
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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