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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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San Lazaro udal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
70
0
03 albergue municipal san lazaro

Kale Nagusia, 24. Elizaren aurrean
Redecilla del Camino (Burgos)

947 58 52 21, 947 58 80 78 (Udala), 686 56 35 48 (Carmen, arduraduna)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Carmen eta Udaleko langileak

Oharrak: Dohaintzadun menuak ematen dituzte apiriletik irailera.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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