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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Portomaringo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue portomarin

Lugoko errepidea
Portomarín (Lugo)

Ez du erromesarentzako arreta-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Portomaringo aterpetxea

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