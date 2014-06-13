Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa
Lugoko errepidea
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Portomaringo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
50
Lugoko errepidea
Portomarín (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 27
Sarriatik Portomarinerako etapa
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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