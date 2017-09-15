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Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa

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O Trisquel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
58
0
Albergue o trisquel

Picon kalea, 1
O Pedrouzo (O Pinoko Kontzientzia-Artearen Parrokia)

616 644 740

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Yolanda Donet Ramírez

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Arzua - Pedrouzo etapa Etapa 30

Arzua - Pedrouzo etapa

km 19,1
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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