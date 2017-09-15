Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Picon kalea, 1
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O Trisquel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
580
Picon kalea, 1
O Pedrouzo (O Pinoko Kontzientzia-Artearen Parrokia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Yolanda Donet Ramírez
Oharrak:
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