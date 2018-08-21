Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Rúa Principal, 21. zk.
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O Candil aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
60
Rúa Principal, 21. zk.
Melide, Coruña
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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