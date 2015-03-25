Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Rúa Maoror, 44. zk.
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O. A. Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
10260
Rúa Maoror, 44. zk.
Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jorge Urrutia Baliño
Oharrak: Aterpetxean gosariak eta menuak zerbitzatzen dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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