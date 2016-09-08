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Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa

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Milpes aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
403
0
Albergue milpes

Ribadiso, 7
Ribadiso (Concello de Arzúa)

981 500 425, 616 652 276

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aitor eta Jose

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa: Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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