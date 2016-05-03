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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Matias aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
23
0
Albergue matias

Kale Nagusia, 4 (sarrera de Lemos kaletik, 10)
Sarria (Lugo)

982 53 42 85

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alessandro Zoia

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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