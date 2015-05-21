Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa
Rúa do Miño kalea, 1
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Manuel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
26450
Rúa do Miño kalea, 1
Portomarina
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tamara
Oharrak: Ostatuari erantsitako pentsio bat ere badu, 4 logela pribaturekin
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 27
Sarriatik Portomarinerako etapa
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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