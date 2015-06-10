Lua aterpetxea

Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Santiagotik Negreirako etapa
Santiago etorbidea, 22
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Kotoia
Konexiorik gabe erabilgarri
6770
Santiago etorbidea, 22
Negreira (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Raúl Tuñas Miguez
Oharrak:
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 1
Santiagotik Negreirako etapa
km 21,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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