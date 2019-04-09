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Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa

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La Cantina de Teddy

Konexiorik gabe erabilgarri
39
0
La Cantina de Teddy

Errege Bidea Z/G
Erliebeak (Leon)

622 206 128

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari eta Jose

Oharrak: Motela

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgelutik Raneron arteko etapa Etapa 18

Burgelutik Raneron arteko etapa

km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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