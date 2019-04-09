Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa
Errege Bidea Z/G
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La Cantina de Teddy
Konexiorik gabe erabilgarri
390
Errege Bidea Z/G
Erliebeak (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari eta Jose
Oharrak: Motela
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 18
Burgelutik Raneron arteko etapa
km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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