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Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa

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La Cantina aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Barruelo kalea, 17, 09258
Bideko arantzaduna

+34 947 570 430

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Publikoa eta pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Belorado - Agés etapa Etapa 11

Belorado - Agés etapa

km 27,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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