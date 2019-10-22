Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Barruelo kalea, 17, 09258
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La Cantina aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Barruelo kalea, 17, 09258
Bideko arantzaduna
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Publikoa eta pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
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