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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Krispeta aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
47
0
03 albergue crispeta

Santiago bidea, 1
Trabadelo (Leon)

620 329 386, 696 978 653

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pedro eta Charo

Oharrak: Jabeek Os Arroxos landetxea dute. Aterpetxean, zerbitzu osagarri gisa, hidromasajea eta sauna dituen spa dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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