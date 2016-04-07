Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Santiago bidea, 1
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Krispeta aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
470
Santiago bidea, 1
Trabadelo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pedro eta Charo
Oharrak: Jabeek Os Arroxos landetxea dute. Aterpetxean, zerbitzu osagarri gisa, hidromasajea eta sauna dituen spa dago.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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