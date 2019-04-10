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Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa

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Ezequiel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
7
0
Albergue ezequiel

Sol kalea, 7 - 15800 - Melide (Coruña)
Melidea

686 583 378

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Jorge

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sol, 7 - 15800 - Melide (Coruña)

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa: Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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