Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
Kale Nagusia 68
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El Corro udal aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
580
Kale Nagusia 68
Belorado (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Minerva eta Alberto
Oharrak: Menua 9 euroan (3 plater aukeran, lehen, bigarren eta postreren artean).
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 10
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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