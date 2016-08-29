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Bide Frantsesa Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

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El Corro udal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
58
0
Albergue el corro

Kale Nagusia 68
Belorado (Burgos)

947 58 14 19, 639 307 923, 690 276 125

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Minerva eta Alberto

Oharrak: Menua 9 euroan (3 plater aukeran, lehen, bigarren eta postreren artean).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Stoko etapa. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna TXIKIA
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