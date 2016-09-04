Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa
A Pena, 4 (Ferreirosko Andre Maria parrokia)
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Km 100 aterpetxea Casa do Rego
Konexiorik gabe erabilgarri
13560
A Pena, 4 (Ferreirosko Andre Maria parrokia)
A Pena
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rafa eta Gonzalo
Oharrak: Landetxe erosoa, oso ondo zaharberritua, Bide Frantsesaren 100. km-an bertan kokatua.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 27
Sarriatik Portomarinerako etapa
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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