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Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

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Albergui Via Trajana

Disponible sense connexió
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Albergue via trajana

C/ Major, 57
Calzadilla dels Hermanillos (León)

987 33 76 10, 600 220 104

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mariángeles García Prieto

Observacions: En l'alberg ofereixen desdejuni, menjar i sopar

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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