Camí Francès Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
Carretera a Villadangos del Páramo (León)
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Albergue de Villadangos del Páramo
Disponible sense connexió
7292
Carretera a Villadangos del Páramo (León)
Villadangos del Páramo (León)
Propietat de l'alberg: Ayuntamiento de Villadangos del Páramo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ayuntamiento de Villadangos del Páramo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: ONG Proyecto Joven León
Observacions: Sala de relax y descanso y de lectura. En los meses de verano hay atención gratuita de podología y fisioterapia bajo convenio con la Universidad de Elche Alicante. Traslado de mochilas desde León capital.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
km 25,9
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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