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Camí Francès Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

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Albergue de Villadangos del Páramo

Disponible sense connexió
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03 albergue de villadangos

Carretera a Villadangos del Páramo (León)
Villadangos del Páramo (León)

[email protected]

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Propietat de l'alberg: Ayuntamiento de Villadangos del Páramo

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ayuntamiento de Villadangos del Páramo

Persona encarregada d’atendre l'alberg: ONG Proyecto Joven León

Observacions: Sala de relax y descanso y de lectura. En los meses de verano hay atención gratuita de podología y fisioterapia bajo convenio con la Universidad de Elche Alicante. Traslado de mochilas desde León capital.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí Etapa 19

Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

km 25,9
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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