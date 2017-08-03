Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Muxía
Calli Enfesto, 12
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Alberg@Muxía
Disponible sense connexió
2620
Calli Enfesto, 12
Muxía (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José María Llac Carballo
Observacions: Serveixen desdejunis a 3 euros.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 4
Etapa d'Olveiroa a Muxía
km 32,5
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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