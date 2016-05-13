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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra

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Alberg Mar de Rostre

Disponible sense connexió
245
0
Albergue mar de rostro

C/ Alcalde Fernández, 45
Fisterra (la Corunya)

637 107 765

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nazareth

Observacions:

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa d'Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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