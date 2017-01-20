Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
C/ Concheiros, 36-38. Local esquerra
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Alberg L'Estel de Santiago
Disponible sense connexió
510
C/ Concheiros, 36-38. Local esquerra
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Fernández
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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