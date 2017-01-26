Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra
Rua Lameiriñas, 8-A
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Alberg Lameiriñas
Disponible sense connexió
460
Rua Lameiriñas, 8-A
Arcade
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marta
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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