Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas
C/ Cantarranas, 8
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Alberg L'Alfar de Fogons
Disponible sense connexió
15900
C/ Cantarranas, 8
Fogons del Camí
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pili
Observacions: Serveixen desdejunis a 3 euros i sopar comunitari a 10 euros.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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