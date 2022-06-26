Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
Avinguda Verge de la Pomera, núm. 4
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ALBERG LA RINCONADA
Disponible sense connexió
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Avinguda Verge de la Pomera, núm. 4
Castrojeriz
Propietat de l'alberg: RURALABEJU S.L.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aída Arnáiz Peña
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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