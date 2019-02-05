Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
C/ La Llacuna, Núm. 12
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Alberg La Llacuna
Disponible sense connexió
2200
C/ La Llacuna, Núm. 12
El Burg Ranero
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Santiago
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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