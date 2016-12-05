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Camí Francès Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

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Alberg La Casa Verda

Disponible sense connexió
46
0
Albergue la casa verde

Travessia de l'Estació, 8
Sant Martín del Camí

646 879 437

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Beatriz Puente

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí Etapa 19

Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

km 25,9
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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