Camí Francès Etapa de Torres del Riu a Logronyo
C/ Els Banys, 2
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Pelegrins Check in Rioja
Disponible sense connexió
1250
C/ Els Banys, 2
Logronyo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nacho Nájera
Observacions: CERRADO ACTUALMENT
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres del Riu a Logronyo
km 20,0
Temps 04H 40’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots