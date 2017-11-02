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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg Das Animes

Disponible sense connexió
139
0
Albergue das animas

C/ Camp Baix, 3
Ambasmestas (Lleó)

987 54 30 77, 618 56 88 45

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ulrich i Sabine

Observacions: Els propietaris parlen alemany, anglès i espanyol.Tancat a partir del 15 d'abril de 2020.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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