Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
C/ Camp Baix, 3
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Alberg Das Animes
Disponible sense connexió
1390
C/ Camp Baix, 3
Ambasmestas (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ulrich i Sabine
Observacions: Els propietaris parlen alemany, anglès i espanyol.Tancat a partir del 15 d'abril de 2020.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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