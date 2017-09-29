Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada
C/ L'Església, 39
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Alberg Compostela
Disponible sense connexió
120
C/ L'Església, 39
Molinaseca (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Michele i Marta
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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