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prova nomeni camins
24/01/2000
Aquests són els camins:
- Camí Francès
- Camí Primitiu
- Camí del Nord
- Via de la plata
- Camí Sanabrés
- Camí Basc
- Camí Portuguès
- Camí Català per Sant Joan de la Penya
- Camí Baztanés
- Camí Anglès
- Camí de San Salvador
- Epíleg a Fisterra i Muxía
Camins de Santiago:
Camí Francès
Camí Primitiu
Camí del Nord
Via de la plata
Camí Sanabrés
Camí Basc
Camí Portuguès
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Camí Baztanés
Camí Anglès
Camí de San Salvador
Epíleg a Fisterra i Muxía