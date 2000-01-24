prueba nombre caminos
24/01/2000
Estos son los caminos:
- Camino Francés
- Camino Primitivo
- Camino del Norte
- Vía de la plata
- Camino Sanabrés
- Camino Vasco
- Camino Portugués
- Camino Catalán por San Juan de la Peña
- Camino Baztanés
- Camino Inglés
- Camino de San Salvador
- Epílogo a Fisterra y Muxía
Caminos de Santiago:
Camino Francés
Camino Primitivo
Camino del Norte
Vía de la plata
Camino Sanabrés
Camino Vasco
Camino Portugués
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Camino Baztanés
Camino Inglés
Camino de San Salvador
Epílogo a Fisterra y Muxía