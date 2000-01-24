prueba nombre caminos

Estos son los caminos:

Camino Francés

Camino Primitivo

Camino del Norte

Vía de la plata

Camino Sanabrés

Camino Vasco

Camino Portugués

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Baztanés

Camino Inglés

Camino de San Salvador

Epílogo a Fisterra y Muxía

Caminos de Santiago:

Camino Francés

Camino Primitivo

Camino del Norte

Vía de la plata

Camino Sanabrés

Camino Vasco

Camino Portugués

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Baztanés

Camino Inglés

Camino de San Salvador

Epílogo a Fisterra y Muxía