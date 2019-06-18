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Monumentuak: Iparraldeko bidea
Iparraldeko bidea
Etapa
1
Guadalupeko ermita
Etapa
2
Bariko San Nikolas elizpea
Etapa
3
Itziarko Santutegiaren tailua
Etapa
4
Hilerria eta Xemeingo Andra Maria
Etapa
5
Gernikako Arbola
Etapa
7
Itsasmuseum-Bilboko Itsas Museoa
Etapa
8
Portugaleteko zubi esekia
Etapa
10
Castro Urdiales-en multzoa
Etapa
13
Madalena jauregia
Etapa
15
Gaudíren gutizia
Etapa
17
Llanesko Ibarrolaren oroimeneko kuboak
Etapa
18
Dolorreko Doloriako Andre Mariaren Eliza
Etapa
19
Priesako San Salbador ermita
Etapa
20
Xixongo Chillidaren horizontearen goraipamena
Etapa
21
Avilesko hirigune historikoa
Etapa
22
Pitoko Selgás jauregia
Etapa
23
Luiñako Santa Maria eliza
Etapa
27
Lourenzako San Salvador
Etapa
28
Mondoñedoko katedrala
Etapa
31
Sobradoko Andre Mariaren monasterioa bi Monxetan