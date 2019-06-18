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de Sant Jaume
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Monuments del Camí del Nord
Camí del Nord
Etapa
1
Ermita de Guadalupe
Etapa
2
Pòrtic de Sant Nicolás de Bari
Etapa
3
Talla del Santuari d'Itziar
Etapa
4
Cementiri i Santa Maria de Xemein
Etapa
5
L'arbre de Guernica
Etapa
7
Itsasmuseum-Museu Marítim Bilbao
Etapa
8
Puente penjant de Portugalete
Etapa
10
Conjunt de Castro Urdiales
Etapa
13
Palacio de la Magdalena
Etapa
15
El capritx de Gaudí
Etapa
17
Galledes de la memòria d'Ibarrola de Llanes
Etapa
18
Església de La nostra Senyora dels Dolors en Fang
Etapa
19
Ermita de San Salvador de Priesca
Etapa
20
Elogi de l'Horitzó de Chillida de Gijón
Etapa
21
Casc històric d'Avilés
Etapa
22
Palacio Selgás de Xiulet
Etapa
23
Església de Santa María de Soto de Luiña
Etapa
27
San Salvador de Lourenzá
Etapa
28
La catedral de Mondoñedo
Etapa
31
Monestir de Santa María de Sobrat dues Monxes