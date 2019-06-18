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Investigación 2010 - EROSKI CONSUMERek Santiago Bideko gida eguneratu du
2019/06/18
Iparraldeko Bidea (Gipuzkoako Irun herritik abiatu eta Santiagon amaitzen dena, Kantauriko kostaldea inguratu ondoren) eta Bide Primitiboa (Oviedotik abiatzen dena) 2010eko Urte Santuan biltzen ari dira, baita gainerako erromesaldi-ibilbideak ere, estatistikak egin zirenetik izan den etorrera handiena. Santiagoko artzapezpikutzako erromesaren bulegoan jasotako datuak hartzen badira, 2010eko urtarriletik ekainera bitartean, Iparraldeko eta Hasierako Bideetan ibili ziren, eta 6.935 erromes iritsi ziren Santiagora (4.683 Iparraldean eta 2.252 Primitiboan), 2009ko aldi berean erregistratutako 3.214 erromesen bikoitza baino gehiago. Urte bukaeran kopuru horiek bikoizten jarraitzen badute - ez dezagun ahaztu ekaina, uztaila eta abuztua hilabeterik onenak direla - ibilbide horiek 20.000 erromes baino gehiago izan litezke 2010ean. Iparraldeko Bidea eta Bide Primitiboa, itsasoko eta mendiko paisaia ikusgarriekin, Bide Frantsesaren erreferentziazko alternatibetako bat eta etorkizun oparoagoa duen ibilbideetako bat dira. Iparraldeko kostaldeko ibilbidean, erromesen aterpetxe publikoen sareak bultzada bat behar du oraindik, nahiz eta Urte Santu honi begira hobetu den. Euskal Herrian, aterpetxe publikoak arrakastaz kudeatzen dituzte Bidearen Lagunen Elkarteek. Gehienek denboraldian edo udan bakarrik irekitzen dute, eta batzuk gainezka egiten dute jende gehien joaten den egunetan. Kantabrian, kasu batzuetan izan ezik, plaza gehiago eskatzen dira aterpetxe bakoitzeko, eta seinalean ez dago erromesentzako ostaturik. Asturiasen, batez ere Colombres (kiroldegian hartuta) eta Ribadesella artean, udal aterpetxeen falta sumatzen da Santiagora doazen ibiltarientzat. Gainera, Avilés eta Soto de Luiña arteko tartean erdi-bideko aterpetxe bat behar da. Zorionez, Iparraldeko Bidea kostalde oso turistiko batetik igarotzen denez, aterpetxe gazte, pribatu, pentsio, ostatu eta hotelak ez dira falta, aterpetxe publikoen Donejakue Bideak izan ditzakeen gabezien ordez. Apirilean, maiatzean eta ekainean, EROSKI CONSUMER ibilbide horietako aterpetxeekin harremanetan jarri da telefonoz. Ibilbide horiek batzen dituzten 1.130 kilometroetan, 98 aterpetxe daude, erromesentzat bakarrik direnak edo aldizka hartzen dituztenak, 2.952 plaza eskaintzen dituztenak. Gazte aterpetxeetako plazak kentzen baditugu, gehienak talde edo gazte turistek erreserbatutakoak, guztira 2.366 dira. 98 aterpetxeak oso urrun daude oraindik Frantziako Done Jakue Bideko 242 aterpetxeekin lehiatzetik, nahiz eta egia den batzuen eta besteen artean alde handiak daudela (erromesen %77k egin zuten bidea 2009an). Kilometro bakoitzeko plaza kopurua 2,6koa da, eta gazteentzako aterpetxeetakoak zenbatzen ez baditugu, kilometro bakoitzeko 2 plazara jaisten da, kopuru errealagoa. Guztira 98 aterpetxetik, 69 titulartasun publikokoak dira (%70), 21 pribatuak (%21) eta gainerako 8 ostatuak erakunde erlijiosoetakoak dira. Plaza guztietatik, 2.952 plazetatik 2.074 publikoak dira (%70), 664 pribatuak (%22) eta 214 erlijio-entitateak. Iparraldeko Bidean eta Bide Primitiboan 2010. urtearen erdialdean itsasertzean ostatu hartzeko batez besteko prezioa 7,1 eurokoa da, hau da, Bide Frantsesean baino hirurogei zentimo garestiagoa, batez besteko prezioa 6,5 eurokoa baita. Aterpetxe pribatuek batez besteko prezioa 11,4 euro gainditzen dute, eta aterpetxe publikoek 5,9 euro balio dute, batez beste. 98 ostatuetatik, 28 aterpetxe arte (bi pribatu barne), kopuru osoaren %28k borondatezko dohaintza bat kobratzen dute, 5 eurotan ezarri duguna batez bestekoa kalkulatzeko. 44 aterpetxek (%45) 2 eta 8 euro artean balio dute, eta gainerako 25ek 9 eta 17,5 euro artean. Aterpetxe batek ez zuen preziorik eman. Erromes batek 30 eta 35 euro artean gastatzen du Kantauriko kostaldean. Hala, Irundik Santiagora oinez joateko Iparraldeko Bidetik 34 egunetan eroso ibiltzeko guztizko kostua 1.200 eurotik gorakoa izan daiteke. Luxu handirik gabeko ordainketa bat, honako hauek biltzen dituena: aterpetxeetan ostatatzea (publiko eta pribatuen artean txandakatuz), gosariaren, bazkariaren eta afariaren kostua (eguneko bi menuren eta menu eta ogitarteko bakar baten artean aldatuz), arropa-garbigailua eta lehorgailua aterpetxeetan erabiltzeko prezioa, etapetako hainbat gastu eta ezustekoak, Irunera joatea eta Santiagotik itzultzea. Oviedotik Santiagora doan Bide Primitiboa 13 egunetan egin daiteke, eta aterpetxeak merkeagoak direnez, 450 euroko aurrekontuarekin egin daiteke. Iparraldeko eta Hasierako Bideetako 74 aterpetxe (% 75) erromesentzat bakarrik dira, eta aterpetxeen% 79 zabalik egoten dira urte osoan. Beheko muturrean Euskal Autonomia Erkidegoa dago; bertan, aterpetxeen erdiak baino ez dira irekitzen urte osoan, eta Kantabrian eta Galizian, berriz, %94 eta %100, hurrenez hurren. Aterpetxeen% 71k ez du uzten plaza erreserbatzen, eta, hartara, ostatua errazten du, heldu ahala. Garbigailu eta lehorgailudun aterpetxeen portzentaje txikiak. Ekipamenduari dagokionez, aterpetxeen herenak bakarrik du garbigailua. Aterpetxe batzuetan doan garbitzen dira, baina gehienek euro bat eta 5,5 euro artean balio dute, eta gehien errepikatzen den prezioa 3 eurokoa da. Gutxiago dira lehorgailua duten aterpetxeak, 98.etatik 28 bakarrik (%29). Erdiek baino gehiagok (%55) ikuztegi bat dute eskuz galdatzeko. Aterpetxeen %32k norberaren gauzak gordetzeko armairuak dituzte. Aterpetxeen %40k erromesek erabiltzeko sukaldea dute eta %23k janaria ematen dute beren establezimendu batean edo aterpetxean bertan. % 41ek ez du sukalderik eta janaririk. %17k ura eta freskagarriak dituzte eta %15ek kafe-makina. Ostatuen %13k bakarrik jartzen du erromesaren eskura telefono publiko bat, eta sarerako konexioaren eskaintza ez da ugaria Iparraldeko eta Jatorrizko Bideko aterpetxeetan; izan ere, %24k bakarrik eskaintzen dute Internet instalazioetan bertan (WiFi, ordenagailu pribatua edo txanponekin ordaintzeko ekipoak). Aterpetxeen %75ek bizikleta barruan edo horretarako prestatutako espazio itxi batean gordetzeko aukera ematen dute, nahiz eta aterpetxe batzuek bizikletentzako aparkalekuak dituzten kanpoaldean. 14,2 kilometroko aterpea duen populazio bat Iparraldeko Bidean eta 13,2 kilometrotik behin Primitiboan. Iparraldeko bidean aterpea duten herrien arteko batez besteko distantzia 14,2 kilometrokoa da eta Bide Primitiboan 13,4 kilometrokoa. Horrela, erromesak aterpetxe bat aurkitzen du 3,5 orduan behin eta 3,3 orduan behin, hurrenez hurren (4 km/h-ko batez besteko abiadura ezartzen du, eta hori ohikoa da atsedenaldietan erabilitako denbora kontuan hartuz gero). Erromesen kopurua ezin da konparatu, baina Bide Frantsesean 6,3 kilometro bakoitzeko aterpea duen herri bat dago.
EROSKI CONSUMER aldizkariaren gida, iPhonean edo mugikorrean ere
EROSKI CONSUMER aldizkariko Santiago Bidearen Gida Interneten dago eskuragarri www.caminodesant.antil.es helbidean, eta 2010eko ekainaren amaieraz geroztik kontsulta daiteke iPhonearen eta telefono mugikorraren bidez. iPhone-rako aplikazioa doan deskarga daiteke Apple Storetik, eta edozein mugikorretatik ere sar daiteke gidara, URL honen bidez: www.caminodesant.es/mobile/. Erabiltzaileak Done Jakue Bide garrantzitsuenei, 500 aterpetxe ingururi eta monumentu nagusien ezaugarriei eta historiari buruzko informazio zehatza kontsulta dezake. Gainera, aplikazioa egunero eguneratzen da web-aren datu berrienekin.